Le chanteur de "Pour le plaisir", Herbert Léonard dans le coma depuis 10 jours après une embolie pulmonaire

Selon nos informations, le chanteur Herbert Léonard a été victime le 16 juin dernier d'une détresse respiratoire alors qu'il était chez lui. Les pompiers et le SAMU appelés en urgence ont transporté d'urgence le chanteur de "Pour le plaisir" en réanimation où il se trouve depuis cette date.

Toujours selon nos informations,'inquiétude est vive pour ses proches et tous ses engagements ont été annulés.

Hubert LŒNHARD, connu sous le pseudo de Herbert Léonard, est né à Strasbourg, en Alsace, le 25 février 1945. C’est à l’adolescence que Herbert Léonard commencera à se passionner pour la musique et plus précisément pour le Rock. Après une hospitalisation pour un bras cassé, et une longue convalescence, Herbert Léonard décide d’apprendre à jouer de la guitare, et rapidement il monte le groupe LEes Jets, en référence à West Side Story.

En 1980 Julien Lepers décide de faire revenir Herbert Léonard avec l’album "Pour le plaisir" qui devient disque d'or avec plus de 2,5 millions de copies vendues. En 1983, Herbert Léonard enchaîne avec l’album "Ça donne envie d’aimer" et réussi à faire un nouveau tube, avec Julie PIETRI sur le titre "Amoureux fous". En 1985, Herbert Léonard enregistre la chanson "Puissance et Gloire", générique de la série Châteauvallon, composée par Vladimir Cosma et "Flagrant délit" composée par Julien Lepers, et le succès est toujours au rendez vous, et enchaine les galas à travers la France.

Générique Chateauvallon par morandini