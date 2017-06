Les salariés de FIP appelés à faire grève contre un projet d'évolution des stations locales qui pourrait, selon eux, disparaître

Les salariés de FIP sont appelés à faire grève contre un projet d'évolution des stations locales de la radio publique, qui fait craindre aux syndicats leur disparition progressive, ce que conteste la direction.

Ce projet, présenté la semaine dernière en comité central d'entreprise, prévoit de réduire la voilure et les effectifs dans les trois antennes locales de Bordeaux, Nantes et Strasbourg, qui diffusent des informations de proximité (culturelles et associatives notamment) chaque jour entre 07H00 et 19H00, et de créer de nouveaux décrochages locaux dans des villes supplémentaires, sous la forme d'"agendas culturels".

Dans un communiqué publié lundi, les syndicats CFDT, CFTC, CGT, FO, SNJ, SUD et Unsa ont dénoncé un plan "inacceptable en l'état", et dont le "seul élément clair est l'abandon du service public de proximité (...) au profit d'une radio qui deviendrait progressivement uniquement nationale".

Ils demandent "le maintien des antennes locales" et de leurs effectifs, et indiquent avoir déposé un préavis de grève pour toute la journée de mardi. De son côté, la directrice de Fip Anne Sérode (qui va être remplacée en juillet par Bérénice Ravache) a réaffirmé à l'AFP qu'aucune fermeture de stations locales n'était prévue et a défendu ce projet.

"Il n'y a pas de fermeture, nous voulons élargir la présence locale dans davantage de villes, donc ouvrir des postes à Toulouse, Montpellier et Marseille pour créer des agendas locaux", et parallèlement, "diminuer le nombre de postes à Bordeaux, Nantes et Strasbourg pour pouvoir permettre ce mouvement", a-t-elle expliqué.



