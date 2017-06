Le tribunal de commerce de Bobigny vient de désigner Gifi comme étant le repreneur de l'enseigne Tati

Le tribunal de commerce de Bobigny (Seine-Saint-Denis) vient de désigner Gifi comme étant le repreneur de l'enseigne Tati.

Après des mois d'incertitude, les salariés de Tati et des trois autres marques en difficulté d'Agora Distribution (groupe Eram) connaissent désormais leur repreneur.

Le tribunal de commerce de Bobigny qui devait départager trois offres a choisi le groupe de distribution Gifi.

Le groupe Agora distribution a affiché une perte de 148 millions d'euros en 2016 avec 140 magasins et plus de 1 700 salariés répartis entre les enseignes Tati, Fabio Lucci, Gigastore et Degrif'Mania.

Depuis son placement en redressement judiciaire, début mai, les trois candidats ont cherché à améliorer leurs offres de reprises.



Campagne de publicité pour les magasins Tati par morandini