Hier soir, Johnny Hallyday a fait ovationner le Président Emmanuel Macron qui était dans la salle pour "Les veilles canailles"

Hier soir, Emmanuel et Brigitte Macron ont assisté au concert de Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc à Bercy. Au cours de leur concert, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc ont fait plusieurs allusions au chef de l'Etat.

Jacques Dutronc a, comme il l'avait fait la veille déjà, surnommé le président «Napoléon Macron».

Johnny Hallyday de son côté est allé plus loin et a «salué son ami Emmanuel Macron» en le faisant applaudir par la salle.

Le Président qui était présent avec ses deux invités Line Renaud et Bernard Montiel.

Le couple Hallyday a dîné avec les Macron mi-juin. Il y a un an, Emmanuel Macron, encore simple ministre et pas encore officiellement candidat, avait assisté avec Brigitte Macron à l'anniversaire de Line Renaud, en présence notamment de Johnny et Laeticia Hallyday.

.



Johnny Hallyday avant la tournée des Vieilles... par morandini