Audiences access: Yann Barthès sur TMC fait 200.000 téléspectateurs de plus que Julien Courbet à la tête de "TPMP"

Voici les audiences des "access" de la journée d'hier, avec une vision détaillée des premières et deuxièmes parties de chaque émission avant de pouvoir analyser le plus précisément possible les chiffres:

.

Les programmes entre 19h et 20h

.

TF1: The Wall - 2.832.000 téléspectateurs et 17,9 % de PDA



France 3: 19/20 - 2.622.000 téléspectateurs et 15 % de PDA

France 2: "N'oubliez pas les paroles" - 2.494.000 téléspectateurs et 15 % de PDA

M6: "Chasseurs d'apparts" - 1.470.000 téléspectateurs et 10,3 % de PDA



C8: "TPMP" (Part I, présenté par Julien Courbet) - 939.000 téléspectateurs et 5,1 % de PDA



TMC: "Quotidien, première partie" - 885.000 téléspectateurs et 5,4 % de PDA



W9: "Moundir et les apprentis aventuriers" - 528.000 téléspectateurs et 3,3 % de PDA



France 5: "Silence, ça pousse" - 389.000 téléspectateurs et 2,5 % de PDA



.

Les programmes entre 20h et 21h

TMC: "Quotidien" - 1.272.000 téléspectateurs et 5,8 % de PDA



C8: "TPMP" (Part II, présenté par Julien Courbet) - 1.074.000 téléspectateurs et 4,8 % de PDA



W9: "Moundir et les apprentis aventuriers" - 860.000 téléspectateurs et 3,9 % de PDA



France 5: "Extinctions" - 221.000 téléspectateurs et 1 % de PDA

.



