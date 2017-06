Claude Lelouch défend Netflix: "C'est comme Macron, ils ont balayé les préjugés pour aller chercher les bonnes idées !"

"Netflix fait un peu ce que fait Emmanuel Macron en politique : il a balayé les préjugés pour aller chercher les bonnes idées là où elles sont, à droite comme à gauche.", estime le cinéaste Claude Lelouch dans une interview dans Le Journal du dimanche, convaincu qu'"on ne peut pas dire non à la nouveauté". "

Aujourd'hui, ce qui pourrait sauver Fellini ou Antonioni, c'est Netflix".

"Je ne suis jamais contre quelque chose. Par principe, je suis un adepte du oui", répond-il alors qu'on lui demande s'il est pour ou contre le géant américain de la vidéo en ligne.

"En l'occurrence, on ne peut pas dire non à la nouveauté. (...) Alors, si la plus belle histoire du monde est mise en scène par un gars produit par Netflix ou Amazon, il faut la voir", ajoute-t-il.

"D'autant que le pouvoir financier de ces plateformes est colossal". "

Netflix avait créé la polémique lorsqu'il avait annoncé qu'il ne sortirait pas dans les salles de cinéma "Okja" et "The Meyerowitz Stories", ses deux films sélectionnés par le 70e Festival de Cannes, refusant d'attendre le délai de trois ans imposé par la réglementation française pour qu'ils puissent être visibles sur sa plateforme.

