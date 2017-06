Audiences access - Avec le soleil, les téléspectateurs délaissent les programmes - Tout le monde au plus bas

Il n'y avait vraiment pas grand monde, hier soir en access devant la télé. Visiblement le soleil a poussé les téléspectateurs à délaisser les chaînes en préférant le grand ait et la plage pour ceux qui en avaient la possibilité.

"50 Mn Inside" sur TF1 doit se contenter de 1.534.000 personnes et 15,4% de part de marché, alors que Nagui sur France 2 tombe lui à 1.443.000 téléspectateurs.

Le 19/20 de France 3 souffre également en tombant sous les 2 millions à 1.882.000 personnes.

Du côté des talks, c'est compliqué pour France 5 et "C l'hebdo" à 531.000 personnes et même Ardisson sur C8 repasse sous le million de téléspectateurs avec 797.000 personnes et 5,6% de part de marché.

Archives Thierry Ardisson - Valerie Lermercier by morandini