La colère des bouchers contre les industriels du végétariens qui copient les steaks de viande - Regardez

Les végétariens sont de plus en plus nombreux en France et cela ne fait pas que des heureux, en particuliers du côté des industriels de la viande.

Ils sont en effet furieux contre les industriels qui copient la viande en faisant par exemple des steaks aux légumes, imitant la forme et le look des steaks de viande.

Ils demandent par exemple, l'interdiction de l'emploi du mot steak sur ce type de produits.

Regardez



La colère des bouchers contre les industriels... by morandini