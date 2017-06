500.000 personnes se sont réunies hier près de l’Assemblée nationale à Paris pour la quarantième Gay pride - Regardez

500 000 personnes se sont réunies samedi près de l’Assemblée nationale à Paris pour la quarantième marche des fiertés parisienne, qui revendique l’ouverture de la procréation médicalement (PMA) assisté "pour toutes, sans condition ni restriction."

« Ça fait quarante ans, et ce n’est pas fini ! » : une porte-parole de l’association organisatrice, l’Inter-LGBT (lesbiennes, gays, bis et trans), a été acclamée avant le départ du cortège. « Nous ne sommes pas ici pour demander des miettes, mais des droits, et c’est pour cela que nous partons à quelques mètres de l’Assemblée nationale. »

Les générations se côtoient : drapées dans des drapeaux arc-en-ciel, Agathe, Marwa et Laura ont 16 ou 17 ans. Elles sont là « pour faire avancer les choses » et se félicitent que « les jeunes assument plus » leur orientation sexuelle.

Près du char des militants LGBT des forces de l’ordre, Mickaël Bucheron, président de l’association FLAG - dont était membre le policier Xavier Jugelé, tué dans un attentat jihadiste sur les Champs-Élysées en avril - est venu réclamer le droit de défiler en uniforme pour « dire à la population que la police est diverse, à son image ».

Regardez



500.000 personnes se sont réunies hier près de... by morandini