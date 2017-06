Maurice Obréjan, le premier "Bébé Cadum", est décédé à l'âge de 92 ans

Maurice Obréjan, premier lauréat du concours "Bébé Cadum" du plus beau bébé en 1925 et ancien résistant, est décédé à Paris à 92 ans, selon un avis publié samedi dans Le Figaro par le président et le bureau des Amitiés de la Résistance.

Juif français déchu de sa nationalité, résistant à 17 ans, il avait été arrêté en 1942 et déporté avec toute sa famille. Il en avait été le seul rescapé.

Lauréat en 1925 du tout premier concours "Bébé Cadum", il était le parrain d'honneur de cette élection toujours organisée par la marque de produits cosmétiques.

Né d'un père roumain et d'une mère polonaise, il a vécu une enfance pauvre, aidant ses parents sur les marchés.

"Mes parents m'ont inscrit car tout le monde disait que j'étais un beau bébé. La chance a fait le reste. Même en déportation, mes compagnons d'infortune m'appelait +Bébé Cadum+. Malgré les circonstances, j'étais la star...", confiait-il à l'AFP en 2010.

Décoré plusieurs fois pour des actes de résistance, cet ancien directeur commercial a raconté son parcours dans "Un homme trois fois Français", paru aux éditions du Petit Pavé.

"Une histoire qui échappe à la règle générale : celle d'un petit garçon qui a été +le plus beau bébé de France+, le bébé Cadum des années 30 qui souriait avant la guerre sur nos panneaux d'affichage. Et on imagine mal que ce bambin qui a fait sourire la France entière ait pu un jour être le numéro 178177 d'un camp de la mort, au temps de l'holocauste", résume l'éditeur sur son site.

L'inhumation de Maurice Obréjan aura lieu lundi à 14H30 au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Publicité "Bébé Cadum" par morandini