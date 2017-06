Anne-Sophie Lapix a été très touchée par les mots de David Pujadas qui lui étaient destinés à la fin de son dernier 20h - Vidéo

Anne-Sophie Lapix a été très touchée par les mots de David Pujadas qui lui étaient destinés à la fin de son dernier 20h.

Car même si le présentateur a expliqué ce soir que quitter le 20h n'était pas son choix, il a tenu malgré tout à saluer le talent et les qualités d'Anne-Sophie Lapix. Un geste fort et d'une rare élégance et des mots qui ont touché la journaliste comme elle l'a révélé hier soir lors du C à vous spécial qui lui était destiné.

Regardez

