Studio71, 3ème réseau de chaînes de vidéos en ligne mondial où TF1 a pris une participation, sera lancé en France en septembre

Studio71, troisième réseau de chaînes de vidéos en ligne mondial dans lequel TF1 a pris une participation, sera lancé en France en septembre avec pour ambition de créer davantage de passerelles entre stars du web et antenne télé, annonce vendredi le groupe dans un communiqué.

Illustration de cette stratégie, le groupe annonce que le trio Lolywood, dont la parodie de Francis Cabrel sur l'Euro de foot a été la vidéo la plus vue sur YouTube en France en 2016, rejoint Studio71 et sera aussi sur NT1 (groupe TF1) à la rentrée. "Studio71 France dispose d'atouts considérables pour s'imposer comme un studio de création digitale à dimension internationale de premier plan et devenir un acteur référent auprès des talents digitaux", a dit dans un communiqué Olivier Abécassis, directeur innovation et digital du groupe.

TF1 est entré en janvier dans le capital de Studio71, filiale du groupe audiovisuel allemand Prosiebensat.1, aux côtés de l'italien Mediaset.

Ce partenariat paneuropéen vise à renforcer la force de frappe de ces chaînes traditionnelles dans les chaînes de vidéos en ligne, très regardées par les jeunes. Les trois groupes ont créé une régie publicitaire commune. Studio71 France sera construit autour de Finder Studios, l'un des principaux MCN (multiple channel network/réseau multi chaînes), français dont TF1 est actionnaire, et des marques du groupe sur Youtube (Danse avec les stars, The Voice...), offrant un potentiel de 400 millions de vidéos vues par mois, selon TF1.

Le groupe estime ainsi que Studio71 deviendra le 1er MCN en France devant le réseau de M6 Golden Moustache et celui de Canal+ Studio Bagel. Il souhaite devenir le "leader de la production de contenus digitaux" dans quatre secteurs : humour, beauté, e-sport et cuisine.

Pour attirer les youtubeurs et séduire les annonceurs, TF1 mise sur "des synergies web-TV puissantes et inédites" et le "rayonnement international reposant sur la présence de Studio71 sur de multiples territoires".

TF1 diffusera également la première fiction télé de trois youtubeurs stars, Norman, Cyprien et Natoo, tous les samedis à 20H45 à partir du 8 juillet, une série de 10 épisodes de 6 minutes intitulée "Presque Adultes".

.



Catherine et Liliane décident d'ouvrir une... by morandini