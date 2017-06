Matthieu Delormeau fâché avec quasiment tous les chroniqueurs de TPMP ne veut plus leur parler "pour sa santé mentale"

La bonne humeur et l'esprit d'équipe sont revenus depuis quelques semaines dans TPMP, précisément depuis le départ de Matthieu Delormeau.

Son égo qui explosait à l'écran n'était pas qu'un jeu si on en croit le magazine Voici qui révèle aujourd'hui que hors antenne "il n’avait déjà plus aucun contact avec ses collègues, à part avec Enora Mala­gré et Jean-Michel Maire".

Il faut dire que son comportement avait le don d'irriter tout le monde, d'ailleurs ses proches vont plus loin en confiant ay magazine:«C’était l’an­née de trop, il devait partir, il en allait de sa santé mentale ».

À l’ave­nir, Matthieu Delormeau, 41 ans, devrait poursuivre sa carrière dans l'animation des boites de nuit et, toujours selon Voici "se tour­ner vers la produc­tion, sur les conseils de son ami Marc-Olivier Fogiel."

Selon plusieurs sources, il fait également le siège depuis plusieurs jours de la production de "Danse avec les stars" pour être candidat la prochaine saison, mais la chaîne TF1 semble dans l'immédiat peut emballée par l'image véhiculée par l'ex animateur de C8 et d'NRJ12.

