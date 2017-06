EXCLU AVANT-PREMIERE: Une agricultrice de "L'amour est dans le pré" prise d'un fou rire lors d'un rendez-vous avec un prétendant - VIDEO

Lundi soir, à 21h00, M6 diffusera deux nouveaux numéros de "L'amour est dans le pré", présenté par Karine Le Marchand.

La semaine dernière, les agricultrices et agriculteurs ouvraient les centaines de lettres enflammées reçues suite à la diffusion de leurs portraits.

Quatre d'entre eux vont rencontrer pour la première fois les auteurs des déclarations qui les ont le plus touchés :

- Nathalie, 27 ans, éleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage dans le Jura

- Pierre-Emmanuel, 43 ans, céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes Eure et Loir

- Vincent, 45 ans, éleveur de brebis dans le Lot

- Jean-Marc, 52 ans, éleveur de vaches allaitantes, céréalier et viticulteur en Saône et Loire

C'est dans un restaurant, à Montmartre, parmi les quartiers les plus romantiques de Paris, que nos célibataires vont découvrir leurs prétendantes et prétendants. L'heure, enfin, des premiers regards et de la séduction...

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir, en exclusivité, les premières images de l'émission.

Au cours de celle-ci, Nathalie va être prise d'un fou rire lors de son rendez-vous avec un prétendant.

.

Regardez

.



EXCLU AVANT-PREMIERE: Une agricultrice de "L... par morandini