Matt Pokora annonce qu'il ne participera pas aux prochaines saisons de "The Voice" et "The Voice Kids" sur TF1

Depuis plusieurs jours, une rumeur circule affirmant que Matt Pokora ne fera pas partie du jury de la prochaine saison de "The Voice" sur TF1.

Sur Instragram, le chanteur confirme l'information!

Il déclare:

"Vous avez entendu tout et n'importe quoi depuis quelques semaines et surtout du n'importe quoi... :)

Alors, ce message pour vous annoncer que je ne serai pas de la partie pour les prochaines saisons The Voice/The Voice Kids (excepté la saison des kids déjà enregistrée et qui sera diffusée à la rentrée) pour la simple et bonne raison que tout était convenu ainsi depuis le départ! Ma longue tournée se terminant en fin d'année m'empêchant de participer aux tournages des prochaines saisons ...

2018 sera une année loin des plateaux TV pour moi afin de me concentrer sur mes futurs projets..."

Et d'ajouter: "Superbe aventure humaine/artistique que ce soit avec les adultes ou les kids! Et grande fierté d'avoir pu accompagner mes talents vers la victoire. "

"Un grand MERCI à mes ami(e)s coachs (Jen, Pat, Zazie, Mika et Flo) je me suis RÉGALÉ à vos côtés! Et MERCI de m'avoir accueilli comme vous l'avez fait afin que je trouve rapidement ma place parmis vous...

MERCI aux équipes de production pour... TOUT :)

Comme on dit "coach un jour, coach toujours" !

Ce n'est qu'un aurevoir.

Avec le coeur... Toujours...

Matt", a-t-il conclu.



