Les vendredi 8 et samedi 9 décembre prochains, la chanteuse Zazie sera la marraine du Téléthon

Les vendredi 8 et samedi 9 décembre, Zazie sera la marraine du Téléthon 2017. En direct du Pavillon Baltard sur les chaînes de France Télévisions et partout en France dans plus 20 000 animations, cette nouvelle édition du Téléthon sera placée sous le signe des prouesses et des défis.

Zazie mettra ses multiples talents au service des familles, chercheurs et bénévoles l’AFM-Téléthon et des équipes de France Télévisions pour ce Téléthon 2017.

Pendant plus de 30 heures, les équipes, les chaînes et les écrans de France Télévisions proposeront une émission riche en rendez-vous inédits et spectaculaires. Sophie Davant et Nagui seront les pilotes de ce programme sans équivalent à la télévision.



La chanteuse Zazie dirait "plutôt non" pour... par morandini