Audiences TNT: "Echappées belles" leader sur France 5 à seulement 743.000 - "Pep's" rate son prime sur HD1 à 138.000

France 5 diffusait le magazine "Échappées belles". L'émission a été suivie par 743.000 téléspectateurs, soit 4,4% de part de marché.

C8 diffusait un documentaire. "Ardisson : la totale" a captivé 532.000 téléspectateurs, soit 3;1% de part de marché.



Arte avec "Le Pompéi britannique de l'âge du bronze" est à 507.000 personnes et 3% de part de marché

TMC pariait sur une série. "Les Experts : Miami" a séduit 497.000 personnes, soit 2,9 % de part de marché

W9 diffusait la demi finale de l'Eurobasket féminin. La rencontre entre la France et la Grèce a séduit 415.000 personnes, soit 2,1 % de part de marché.

"Chroniques criminelles" était diffusé sur NT1. La série a attiré 359.000 personnes, soit % du public

6Ter misait sur un téléfilm. "L'amour aller-retour" a séduit 298.000 téléspectateurs, et 1,7% du public.

France 4 diffusait une série. "Hooten and the lady" a réuni 258.000 téléspectateurs et 1,5% de part de marché.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Retour à l'état sauvage" a séduit 253.000 téléspectateurs, et 1,5% du public.

Chérie 25 programmait un téléfilm. "Un couple modèle" a réuni 238.000 téléspectateurs et 1,4% de part de marché.

NRJ12 misait sur "Diane, femme flic". La série a convaincu 222.000 personnes pour 1,3% du public

France O programmait un téléfilm. "Rose et le soldat" a attiré 192.000 téléspectateurs et 1,1% de part de marché.

CSTAR misait sur un documentaire. "Pawn Stars - Les rois des enchères" a séduit 177.000 téléspectateurs, soit 1% de part de marché.

HD1 misait sur une série. "Pep's" a attiré 138.000 téléspectateurs, et 0,1% du public.

Gulli diffusait "Transformers : Robots in Disguise". Le film a séduit 135.000 personnes, soit 0,8% de part de marché.

Numéro 23 pariait sur un documentaire . "Real Detective" a convaincu 62.000 personnes, et 0,4% du public.





