Le mari de la blogueuse fitness décédée après l'explosion d'un siphon à chantilly s'exprime: "On m'a volé ma femme!" - Regardez

Dimanche dernier, Rebecca, âgée de 33 ans, influente blogueuse, est décédée suite à l'explosion de son siphon à crème chantilly.

L’appareil de marque Ard’Time l’a violemment percutée à la poitrine, provoquant un arrêt cardiaque.

Interrogé par le "19/45" de M6, Stéphane Burger, son compagnon, s'est confié en indiquant que, samedi dernier, Rebecca préparait un dessert pour une amie.

"Elle lui expliquait comment fonctionnait l'appareil. 'Tu vois, tu fais comme ça, tu mets la cartouche dedans et après le gaz rentre…'", a-t-il déclaré.

"On me l'a volée. On m'a volé ma femme !", a ensuite lâché Stéphane Burger.

Sur LCI, le frère de la victime a annoncé son intention de porter plainte contre le fabricant du siphon. Une enquête est en cours.

.

Regardez

.



Le mari de la blogueuse fitness décédée après l... par morandini