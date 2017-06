Une montre de Jackie Kennedy vendue pour 379.500 dollars aux enchères à New York par la maison Christie's

Une montre Cartier offerte en cadeau à Jackie Kennedy, accompagnée d'un tableau peint pour l'occasion par la légendaire Première dame, a été vendue aux enchères à New York pour 379.500 dollars, bien au-delà des estimations, a indiqué la maison Christie's.

La valeur de cette montre en or de 18 carats, style tank et bracelet lézard, avec le tableau peint de la main de la plus emblématique des Premières dames américaines, avait été initialement estimée entre 60.000 et 120.000 dollars.



Une montre de Jackie Kennedy vendue pour 379... par morandini