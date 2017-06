Le magazine TV Mag désigne les 3 plus mauvais chroniqueurs de la saison pour "Touche pas à mon poste" !

Soyons honnêtes, nos confrères de TV Mag ont également élu les meilleurs chroniqueurs, en l'occurrence selon eux, Julien Courbet et Isabelle Morini-Bosc.

Mais nous avons décidé de nous intéresser au bas du classement commenté et en particulier ceux qui avaient raté leur saison.

A vous de nous dire ce que vous en pensez !

Voici un extrait du dossier de TV Mag

Matthieu Delormeau

"(...) A force de jouer un personnage et de raconter des histoires (vraies ou non) pour amuser la galerie, on a le plus grand mal à percevoir le véritable Matthieu Delormeau. (...)

En janvier dernier, en racontant avoir montré à son jeune neveu une vidéo érotique pour lui expliquer comme faire les bébés, il avait provoqué une nouvelle polémique. Le lendemain, il s’était défendu en assurant qu’il s’agissait d’une blague… "

Enora Malagré

'(...) Enora n’était plus que l’ombre d’elle-même cette saison dans TPMP. La faute à une motivation qui s’est effritée après sept années passées dans le talk-show et à une collaboration avec Cyril Hanouna qui - selon ses propres mots - étaient de plus en plus compliquée."

Gilles Verdez

"Le journaliste est devenu une véritable caricature de lui-même. À force de surjouer ses émotions, que ce soit la joie, la tristesse ou le plus souvent l’énervement, il en a perdu toute crédibilité. (...) Sa présence quasi-systématique (...) a usé son personnage d’énervé de service.

