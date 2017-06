Morandini Zap - USA: Une nouvelle mode consiste à exposer sa cellulite chez les femmes, et à publier les clichés sur les réseaux sociaux

Hier soir dans "Le Petit Journal" de Canal Plus, la rubrique "Et quoi d'autre ?" s'est intéressée à une nouvelle mode qui séduit de plus en plus de femmes aux États-Unis.

Il s'agit de la lutte... POUR la cellulite ! Désormais, les femmes n'hésitent plus à afficher leur cellulite et à s'assumer comme elles sont. Un mouvement inauguré par le mannequin Charli Howard qui a exposé sa cellulite sur Instagram.