Un des présentateurs vedette de la BBC passe 4 longues minutes sans savoir qu'il est à l'antenne... Regardez

Un des présentateurs vedette de la BBC passe 4 longues minutes sans savoir qu'il est à l'antenne...

Il faut dire qu'auparavant les bugs se sont enchaînés avec le générique "Breaking News" est revenu en boucle une bonne dizaines de fois.

Et quand cela s'est enfin terminé, on a pu assister au bug le plus de l'histoire de la télé anglaise avec ce présentateur vedette qui ne sait pas qu'il est à l'antenne...

Le rédacteur en chef de l'émission a précisé que ce bug était dû à une simple «panne des systèmes techniques». Quant au présentateur, il a pris le parti de l'humour pour réagir.

«Je pense que je vais déguster cette petite beauté après ce journal de 22h pour m'en remettre", a-t-il écrit en agrémentant son message d’une canette de bière.

Regardez

.



