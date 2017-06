La télé russe RT lancera sa version francophone en décembre prochain, annonce sa présidente Xenia Fedorova

La chaîne de télévision russe RT (ex-Russia Today) lancera sa version francophone en décembre, a précisé la présidente de RT France, Xenia Fedorova, dans un entretien à l'hebdomadaire Challenges.

RT, qui a déjà mis en place un site d'informations en français (francais.rt.com), avait évoqué jusqu'ici un lancement de sa chaîne en France en 2017.

La chaîne, qui sera disponible via le câble, le satellite et les box des opérateurs, veut recruter "une centaine de salariés au total d'ici la fin de l'année, dont cinquante journalistes de langue française", a déclaré Xenia Fedorova à Challenges, ajoutant que son but est "de constituer une équipe jeune avec quelques noms connus".

RT, télévision publique d'information russe, dispose déjà de chaînes diffusant en anglais, espagnol et arabe, avec pour mission officielle d'apporter un "point de vue alternatif" et un "aperçu de la position russe" aux téléspectateurs étrangers.

La chaîne est régulièrement au coeur d'escarmouches diplomatiques entre Moscou et les pays occidentaux, leurs relations s'étant dégradées depuis la crise en Ukraine et l'annexion en mars 2014 de la péninsule ukrainienne de Crimée.

Fin mai, le président français Emmanuel Macron s'en était pris lors d'une conférence de presse avec son homologue russe Vladimir Poutine à RT et un autre média pro-Kremlin, Sputnik, les accusant de s'être comportés durant la campagne électorale en France "comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère", et d'avoir propagé "des contre-vérités infamantes".

Des accusations que RT avait catégoriquement rejetées, affirmant qu'"en qualifiant de fausses des nouvelles avec lesquelles il n'est pas d'accord, le président Macron crée un précédent qui menace à la fois la liberté de parole et du journalisme en général".

Le projet d'une déclinaison française de RT est dans les cartons depuis quelques années (un projet de convention avait été conclu avec le CSA dès fin 2015 en vue de son lancement), mais il a pris du retard en raison de la dépréciation du rouble.

Les députés russes ont accordé l'an dernier une rallonge budgétaire au groupe pour lui permettre de lancer sa déclinaison francophone en 2017.



