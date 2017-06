Le président de Public Sénat annonce que Jean-Pierre Elkabbach quittera la chaîne à la fin de l'année

Jean-Pierre Elkabbach quittera fin 2017 la chaîne Public Sénat, sur laquelle il anime l'émission culturelle "Bibliothèque Medicis" depuis 2001, a indiqué jeudi à l'AFP le président de la chaîne Emmanuel Kessler confirmant une information de La Correspondance de la Presse.

"Nous avons beaucoup échangé avec Jean-Pierre Elkabbach et nous avons décidé d'un commun accord que +Bibliothèque Medicis+ s'arrêterait à la fin de l'année 2017", a annoncé M. Kessler. "L'émission continue jusqu'à la fin de la saison mi-juillet, elle reprendra en septembre avec une dizaine de numéros inédits et dès janvier 2018, chacun poursuivra son chemin", ajoute-t-il.

"Je réfléchis à une formule très différente pour un nouveau rendez-vous culturel que nous lancerons en tout début d'année 2018, avec une nouvelle incarnation" et un nouveau nom, a-t-il précisé, ajoutant qu'il était trop tôt pour donner davantage de détails.

Jean-Pierre Elkabbach a dirigé Public Sénat de sa création en 2000 jusqu'en 2009. Depuis la fin du mois de février, il anime sur CNews une interview matinale quotidienne, après avoir été écarté en fin d'année de celle d'Europe 1.

Selon le site "Arrêt sur Images", la SDJ (société des journalistes) et les représentants du personnel de Public Sénat avaient dénoncé en interne cette arrivée sur CNews sur un créneau faisant directement concurrence à la matinale de la chaîne parlementaire, "Territoire d'Infos".

Estimant que c'était "de l'histoire ancienne", Emmanuel Kessler a salué "l'apport considérable de Jean-Pierre à la fois à la chaîne et à sa notoriété grâce à +Bibliothèque Medicis+ qui est vraiment un marqueur de Public Sénat".

Emission hebdomadaire, "Bibliothèque Medicis" est diffusée le vendredi à 22H00.

La journaliste Sonia Mabrouk, qui animait "On va plus loin" sur Public Sénat, a par ailleurs été recrutée par CNews pour la rentrée, où elle animera "une tranche d'info en fin d'après-midi", avait annoncé en début de semaine la chaîne d'info.

.



Ce matin, Jean-Pierre Elkabbach a fait ses... par morandini