Attentat raté des Champs-Elysées: "Des milliers de cartouches découvertes. Nous ne savons toujours pas à quoi correspond la fumée orange" (procureur)

15h50: L'auteur de l'attentat raté lundi sur les Champs-Élysées à Paris, dans lequel il a trouvé la mort, avait dit avoir voulu rejoindre la Syrie dans une "lettre testament" adressée à des proches, a indiqué jeudi le procureur François Molins.

Dans "une lettre testament" expédiée "à des proches par la Poste le 19 juin", Adam Djaziri a déclaré "avoir voulu rejoindre la Syrie", "déplorant en avoir été empêché +par des apostats contre l'État islamique+", a déclaré François Molins lors d'une conférence de presse.

Selon le procureur, le stock d'armes retrouvé au domicile du Français de 31 ans témoigne de la "préparation indiscutable d'une action violente".

15h45: Peu avant 16h, aujourd'hui, François Molins, le procureur de la République de Paris, a tenu une conférence de presse pour revenir sur l'attaque survenue lundi dernier sur les Champs-Elysées.

"L'arsenal découvert dans le véhicule" atteste de la volonté de nuire

"Nous ne savons toujours pas à quoi correspond la fumée orange"

L'assaillant "n'a sans nul doute pas atteint l'objectif envisagé"

"Sur la banquette, deux bouteilles de gaz ont été découvertes de 13 kg chacune, pleines et toujours dotées de leur opercule de sécurité"

"Entre ces deux bouteilles se trouvaient plusieurs cartons contenant un très grand nombre de cartouches de différents calibres"

"Il y a avait ainsi 2 200 cartouches de calibre 12, 800 de calibre 7.62, plus de 2000 cartouches de calibre 9 mm et plus 3 700 cartouches de calibre 22 long rifle"

"A terre au niveau du passager avant, ont été saisis un grand sac contenant 28 chargeurs, un pistolet muni d'un double chargeur, une carabine au gabarit similaire à celui d'un fusil Kalachnikov, plusieurs couteaux et un taser"

"Une besace calcinée qui contenait de très nombreux projectiles ressemblant à des ogives"

"L'homme avait près de 9.000 cartouches de différents calibres"

"On sait qu'il s'est marié civilement en avril 2009 à une femme de nationalité tunisienne et que deux enfants sont issus de cette union"

"Le 31 août 2015, il a fait l'objet d'une fiche S de la DGSI et a fait plusieurs séjours en Turquie"

Le stock d'armes témoigne de la "préparation indiscutable d'une action violente"

"Adam D était titulaire de permis de détention d'armes de catégorie B pour plusieurs armes"

"Il avait aussi déclaré des armes de catégorie C"

Le suspect a voulu "rejoindre la zone irako-syrienne"

15h30: Lundi après-midi, un conducteur a percuté un fourgon de la gendarmerie sur la touristique avenue des Champs-Elysées, à Paris.

Sa voiture a ensuite pris feu lors de l'impact, sans faire de victime.

Le ministre de l'Intérieur a confirmé peu de temps après que le conducteur du véhicule, âgé de 31 ans et fiché S, est décédé.

Des bonbonnes de gaz, une kalachnikov et des armes de poings ont été retrouvées dans sa voiture.

La section antiterroriste du parquet de Paris a été chargée de l'enquête.

