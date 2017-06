Ne vous faites pas avoir ! Cette vidéo qui montre une agression a en réalité deux ans...

Le 14 juin dernier, un compte Facebook intitulé France Debout postait une vidéo de près de 30 secondes.

Sur les images, les internautes peuvent découvrir une femme de dos, face à une table.

Quelques secondes plus tard, deux individus s'approchent d'elle. Le premier lui vole son sac ; le second lui assène des coups à la tête, avant qu'elle ne tombe à terre.

"Même dans la maison de dieu, il n'y a plus de sécurité", peut-on lire en description.

Sauf que cette vidéo - vue plus 792.000 fois et partagée 20.400 fois - n'est pas issue d'une caméra de vidéosurveillance d'une église en France, mais... d'une cathédrale située à Omaha, dans l'Etat du Nebraska, aux Etats-Unis.

Le site Internet de 20minutes explique que l'agression de la femme âgée de 76 ans a été filmée le 16 août 2015.

La justice a condamné les deux hommes d'une vingtaine d'années à passer six à huit ans en prison pour l'un, et dix à douze ans pour le second.

Voici la vidéo en question

