Pour le journaliste politique Jean-Michel Aphatie : "Ceux qui disent 'je suis socialiste', ils ne servent plus à rien !" - Regardez

Hier soir sur France 5, Anne-Sophie Lapix présentait "C à vous" et recevait notamment Jean-Michel Aphatie pour revenir sur le nouveau Gouvernement et les élections législatives.

Ensemble, ils ont évoqué l'état du Parti Socialiste, et pour le journaliste, le constat est clair : les sociaux-démocrates sont désormais à "La République En Marche !".

Regardez :



Jean-Michel Apathie : "Ceux qui disent je suis... par morandini