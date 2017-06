La série "Les Feux de l'amour" vient d'être renouvelée par la chaîne CBS ... pour trois saisons supplémentaires !

CBS a annoncé que la série, "Les feux de l'amour" (ndlr : The Young and the Restless) diffusé depuis 28 années consécutives - a été renouvelée pas pour une, ni deux, mais trois saisons supplémentaires !

Il faut dire que les rivalités amoureuses et professionnelles des familles Chancellor, Newman et Abbott qui se déroulent à Genoa City passionnent le public.

"CBS Daytime n'a jamais été aussi fort. Au bout de 30 années consécutives être n ° 1 dans les études d'opinion, c'est incroyable ", a déclaré Angelica McDaniel la responsable des programmes.

Les épisodes de la série américaine sont diffusés sur TF1 à 11h00, du lundi au vendredi.



Générique de la série "Les Feux de l'Amour" par morandini