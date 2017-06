L'ancien président de Radio France Jean-Paul Cluzel nommé au comité d'éthique de Public Sénat

L'ancien président de Radio France Jean-Paul Cluzel a été nommé membre du premier comité d'éthique de Public Sénat aux côtés de trois autres personnalités, a annoncé la chaîne parlementaire.

Jean-Paul Cluzel, qui a aussi été président de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées, va siéger dans ce comité aux côtés de Renaud Denoix de Saint-Marc, ancien vice-président du Conseil d'Etat et membre du Conseil constitutionnel entre 2007 et 2016.

La politologue Elisabeth Dupoirier, chercheuse au CEVIPOF-Sciences Po notamment sur les relations entre territoires et politique et sur les sondages d'opinion, et la journaliste Mireille Lemaresquier, rédactrice en chef à France Info jusqu'en 2014, en charge du service étranger, viennent compléter ce comité.

Ces "personnalités aux parcours professionnels remarquables et à l'autorité morale incontestable (...) nourriront la réflexion sur nos métiers et l'univers de plus en plus complexe dans lequel s'exercent nos missions", a déclaré dans un communiqué Emmanuel Kessler, le président de Public Sénat.

Les quatre membres sont nommés pour 3 ans et leur mandat est renouvelable.

La création d'un "comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes" est prévue dans les entreprises audiovisuelles par la loi sur la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, adoptée fin 2016.



Dans les coulisses de Médiamétrie par morandini