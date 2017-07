Radio: Le Mouv' présente cet été un tour du monde des capitales du hip-hop, de New-York à Johannesbourg en passant par Pointe-à-Pitre

Le Mouv' présente cet été un tour du monde des capitales du hip-hop, de New-York à Johannesbourg en passant par Pointe-à-Pitre, a annoncé la radio.

Pour ce feuilleton appelé "Mix and The City", Mouv' recevra chaque soir en studio entre 20H et 23H des DJs partis à la rencontre de personnalités du hip-hop dans le monde entier.

Ils proposeront un feuilleton quotidien autour de l'histoire de la scène locale et un focus sur la scène émergente. Ils mixeront les tendances locales et diffuseront les mix de DJs et clubs de la ville. La radio passera par Atlanta, Fort-de-France, Porto Rico, Los Angeles et Tokyo.

Une semaine sera aussi consacrée au hip-hop francophone avec des DJs venus de Montréal, Bruxelles, Abidjan, Casablanca et Genève. Ce tour du monde se terminera avec un focus sur Londres pour la dernière semaine. L'émission sera diffusée du 26 juin au 26 août, du lundi au samedi.



