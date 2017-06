Studiocanal annonce le tournage du film "Un Peuple et Son Roi" pendant 9 semaines à Paris et en Île-de-France

Un Peuple et son Roi, nouveau long-métrage du réalisateur Pierre Schoeller, entre en production.

Le tournage de cette fresque historique a débuté lundi 19 juin, pour une durée de 9 semaines, et se déroule à Paris et en Île-de-France. Ce film sur la Révolution française sera porté par un casting d’exception : Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Louis Garrel, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky, Céline Sallette, Denis Lavant, Johan Libéreau, Andrzej Chyra, Julia Artomonov, et Laurent Lafitte. UN PEUPLE ET SON ROI sortira en salles courant 2018.

Synopsis : En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République…

Le film est une production Archipel 35, en coproduction avec France 3 Cinéma et STUDIOCANAL, avec la participation du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC), de CANAL+, CINE+, France Télévisions, de la Région Île-de-France, du Programme Europe Créative Media de l’Union Européenne, de la Procirep, de l’Angoa, des SOFICA Cofinova, Banque Postale Image, Indéfilms, Cofimage, Cinémage et Cinécap. STUDIOCANAL gère tous les mandats.



