La mère de Cyril Hanouna convoquée par la police: L'animateur s'explique pour la première fois

Comme vous l'a indiqué jeanmarcmorandini.com ce matin, c'est au poste de police que s'est retrouvée hier soir, Esther Hanouna qui n'est autre que la propre maman de Cyril Hanouna.

La dame de 70 ans est accusée d'avoir harcelé au téléphone un ami d'enfance de son fils, ex-animateur de Virgin Radio, Michael Zazoun.

Pour la première fois, l'animateur de C8 réagit.

Sur le site de RTL, il confie:

"Ma mère elle a 70 ans, elle adore la télé et c'est pas ça. (...) Il faut savoir que sa mère c'était sa meilleure amie et que Michael Zazoun, elle le connaît depuis 40 ans. Donc elle n'a pas appelé quelqu'un au hasard, c'est juste que ça lui a fait de la peine de voir un mec qu'elle connaît depuis longtemps dire que son fils est homophobe ou dire des bêtises sur son fils. Elle l'a appelé comme toute mère aurait fait".

Pour Cyril Hanouna, il n'y a pas de quoi s'alarmer d'un appel anonyme: "Elle est toujours en numéro masqué ma mère, même moi elle m'appelle en numéro masqué c'est pour ça que je ne lui répond jamais".

Et de pousuivre: "Je crois que tout le monde devient fou avec cette émission et avec le succès de TPMP. Donc je vous le dis juste : laissez-nous nous amuser, amusez-vous avec nous et arrêtez de vous prendre la tête avec cette émission, c'est que de la télé".



TPMP: La mère de Cyril Hanouna appelle en... par morandini