Licencié par Radio France, Joël Collado gagne aux prud'hommes 215 contrats en 21 ans requalifiés en CDI

Joël Collado, remercié fin 2015 après avoir présenté durant 21 ans les bulletins météo sur France Inter et France Info, a obtenu la requalification en CDI de son contrat avec Radio France et le versement d'environ 36.000 euros, a-t-on appris mercredi.

Le prévisionniste de Météo France, âgé de 68 ans, avait présenté le 27 décembre 2015 son dernier bulletin sur les antennes du groupe public, après avoir indiqué sur France 3 Midi Pyrénées qu'il avait été remercié "pour des raisons mystérieuses".

Ses employeurs, Météo France et Radio France, avaient invoqué à l'époque la volonté du groupe radiophonique de faire "évoluer le format" de la météo en faisant appel à une voix féminine, et à une prévisionniste installée en région parisienne, alors que M. Collado présentait ses bulletins depuis Toulouse.

Saisi par l'ex-présentateur, qui avait signé en tout 215 contrats de travail avec le groupe public de radio depuis janvier 1995, le conseil des prud'hommes de Paris a requalifié cette relation de travail "en contrat à durée indéterminée" et considéré qu'il avait fait l'objet d'un "licenciement sans cause réelle et sérieuse", selon le jugement prononcé fin avril.

Les prud'hommes ont condamné Radio France à lui verser en tout environ 36.000 euros, notamment sous la forme d'une indemnité de licenciement conventionnelle, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de frais de procédure. M. Collado, qui était resté salarié de Météo France, demandait plus de 100.000 euros au total.

"M. Collado a été renvoyé de façon cavalière, du jour au lendemain", et même s'il n'a pas obtenu toutes les sommes qu'il réclamait, "il était important pour lui d'obtenir satisfaction, justice a été rendue", a déclaré à l'AFP son avocat, maître Gilles-William Goldnadel.

Son client n'a pas l'intention d'interjeter appel du jugement, a-t-il précisé.

