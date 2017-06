Le journaliste de BFMTV agressé en direct durant les législatives lors d'un duplex porte plainte contre X

Le dimanche 11 juin 2017, au cours de l’édition spéciale consacrée au 1er tour des élections législatives mise en place sur BFMTV, lors du duplex assuré vers 19h, le journaliste politique Jean-Rémi Baudot a été agressé verbalement par un homme venant par surprise dans son dos animé de l’intention préméditée de créer un incident en direct à l’antenne.

La chaîne indique que le journaliste, soutenu par la Direction de BFMTV a mandaté Maître Pierre-Randolph Dufau "afin d’envisager les suites judiciaires qu’il convient de donner à ces faits.".

"La chaîne condamne fermement les messages publiés à l’encontre du journaliste sur les réseaux sociaux en réaction à cet évènement.", indique la chaîne.

Et d'ajouter que "La Direction de BFMTV ne souhaite pas laisser se perpétuer ce type de comportement qui entrave le travail et la tranquillité de ses journalistes et agira à l’encontre de tous ceux qui réitéreraient des incidents similaires à l’antenne. "