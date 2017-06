Tous les détails sur le nouveau look de jeanmarcmorandini.com que vous découvrez depuis midi ! Votre avis nous intéresse

Depuis plusieurs mois, nous compilons vos remarques et vos avis sur votre utilisation de jeanmarcmorandini.com

Après des semaines de travail, d'enquête et de réflexion, toute l'équipe est heureuse de vous présenter la nouvelle version du premier blog média de France.

Plus moderne, plus de lisibilité, plus dans l'air du temps et surtout plus d'infos et d'enquêtes, voici notre "nouveau bébé".

Vous allez ainsi découvrir:

- Une "Une" plus simple et plus claire

Terminé les Une à l'ancienne avec 5, 6 ou 7 news qui "tournent" et que personne ne prend jamais le temps de regarder.

Une news est mise en Une et remise à jour de façon très régulière.

Juste au dessous vous trouverez les 6 infos les plus importantes.

- Nouveau: "Le Live"

C'est une de nos créations, un fil d'informations en Live en haut de la colonne de droite. Il reprend nos informations mais également d'autres sources auxquelles vous pouvez accéder d'un simple clic.

- Nouveau look pour le programme télé

Dans la colonne de gauche, le programme télé est plus clair. Même si ce n'est pas le coeur de notre activité, il nous a semblé important d'améliorer cette offre.

- Des photos "vivantes"

Passez votre souris sur les photos, elle bougent et prennent vie pour un site plus dynamique. Nous avons également animé notre logo en haut à droite et les horaires de chaque news ne sont plus "à plat" mais en 3D avec là encore une petite animation.

- Plus de vidéos et d'images

Toujours plus de vidéos pour vous offrir un site plus lisible, désormais la colonne de gauche met en avant 3 vidéos et non plus 2.

- Plus d'informations sur la home

Nous avons augmenté le nombre d'informations présentent en Une pour faciliter votre lecture.

Une dizaines de news supplémentaires viennent compléter

- Des suggestions d'articles

Désormais, en bas de chaque article que vous consultez, vous allez découvrir des "suggestions" pour compléter votre information avec des articles en lien ce que que vous venez de lire..

Vous découvrirez également un maximum de nouveautés et après l'été une nouvelle application pour SmartPhone entièrement renouvelée !

.

On attend vos commentaires pour nous aider à affiner cette nouvelle formule

que vous découvrez aujourd'hui !

.



