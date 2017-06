François Bayrou: "Nous n'avons jamais eu d'emplois fictifs au MODEM et cela sera facile à prouver. J'ai proposé ma démission au Président il y a 3 semaines"

17h11: François Bayrou prend la parole

"Nous n'avons jamais eu d'emplois fictifs au MODEM et cela sera facile à prouver.

Mon nom n'a jamais été cité, mais j'étais la véritable cible.

Mais en tant que Garde des Sceaux, j'étais le seul qui ne pouvait pas se défendre même devant la justice.

Je n'accepte pas de vivre sans liberté de parole quand l'honneur est en jeu.

Je choisi la liberté de parole.

Je choisis de ne pas exposer le gouvernement et le président à des campagnes mensongères

Dans une situation classique, normale, il m'aurait été facile de défendre le mouvement que je préside et sa parfaite probité (...) la gestion de notre mouvement a été régulière, normale et morale

Nous ne pouvons pas vivre dans une société de dénonciation et de délation obligeant la justice à se saisir.

Une ouverture d'enquête est désormais vécu comme une condamnation.

Comment se défendre face à une telle violence en particulier sur les réseaux sociaux ? Il n'existe aujourd'hui aucun moyen.



Je vais retrouver ma ville de Pau comme maire.



J'ai proposé il y a 3 semaines au Président de la République de quitter mon poste. Je voyais bien ce qui pouvait être fait de cette enquête.



Je pense qu'il serait logique que l'on trouve des Ministres venus du Modem dans le nouveau gouvernement









15h41 : Les communistes auront un groupe parlementaire indépendant de La France insoumise à l'Assemblée

15h25 : Le Premier ministre Édouard Philippe sera l'invité de Gilles Bouleau ce soir au JT de 20H sur TF1.

14h30 : François Bayrou a déambulé dans les rues du VIIe arrondissement de Paris accompagné de plusieurs parlementaires, dont Marielle de Sarnez.

Il a notamment lâché aux journalistes : "Ce n'est pas une démission, c'est simplement que je ne serai pas dans le prochain gouvernement"

12h32 : Le député Christian Jacob a été réélu (62 voix) président du groupe les Républicains à l'Assemblée Nationale, face à Damien Abad (32 voix). A 57 ans, l'homme a été réélu dimanche dernier dans la 4e circonscription de Seine-et-Marne.

11h54 : Thierry Solère annonce la création d'un groupe "les Républicains constructifs et les constructifs de l’UDI". Le groupe s’appellera "les Républicains constructifs et indépendants". Une quarantaine d'élus "qui rejette l'opposition systématique" D’autres parlementaires pourraient les rejoindre.

10h00: Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, juge que "face à la tourmente, (...) il y a un choix personnel. Ce fut le choix annoncé hier par Sylvie Goulard, c'est le choix aussi annoncé par François Bayrou, et donc moi je respecte ces choix personnels".

Et d'ajouter sur Europe 1 concernant François Bayrou: "C'est une décision personnelle, mais je ne veux pas être langue de bois, cela simplifie la situation. Il était difficile, y compris pour le porte-parole, de répondre à vos questionnements légitimes (...) sur des sujets qui, je le rappelle, n'ont pas aujourd'hui de conséquences judiciaires. Il n'y a pas de mise en cause personnelle. Et même, pour Sylvie Goulard, son nom n'était même pas cité dans le dossier des attachés du Modem".

09h02: Libération révèle trois nouveaux cas de cadres du MODEM ayant cumulé leur fonction avec celle d'assistants parlementaires européens, pourtant censés travailler dans la circonscription des élus.

Selon Libération, deux employées de la communication du MoDem ont ainsi été, un temps, rémunérées comme assistantes parlementaires locales alors qu'elles ne travaillaient pas dans la circonscription des élus concernés.

Le troisième cas évoqué par le quotidien est celui d'une militante du MoDem, aujourd'hui maire adjointe du 15e arrondissement de Paris.

De mars à juillet 2013, elle aurait été rémunérée comme assistante parlementaire de Marielle de Sarnez, l'actuelle ministre déléguée aux Affaires européennes.

08h10: Marielle de Sarnez annonce à son tour qu'elle quitte le gouvernement

Marielle de Sarnez annonce à son tour à l'AFP elle-aussi qu'elle quitte le gouvernement pour présider le groupe MoDem à l'Assemblée.

Pour la première fois dimanche, la vice-présidente du Mouvement démocrate a été élue députée (de Paris). Elle avait auparavant été élue à quatre reprises députée européenne.

08h04: François Bayrou, actuel ministre de la Justice du gouvernement d'Édouard Philippe a donc annoncé ce matin, juste avant 8h, qu'il ne ferait pas partie de la prochaine équipe gouvernementale, qui doit être annoncée aujourd'hui avant 18 heures.

Il tiendra une conférence de presse à 17 heures pour s'expliquer.

Le désormais ex-garde des Sceaux a pris sa décision un jour après la démission d'une autre ministre étiquetée MoDem, Sylvie Goulard, qui était à la tête du ministère des Armées.

08h00: Ce matin, déjà les éditorialistes de la presse écrite se posaient des questions sur l'avenir de François Bayrou;

Le remaniement annoncé pour ce soir, qui devait être initialement purement « technique » après les élections législatives, revêt dès lors une dimension très politique que soulignent les éditorialistes.

Certes, « depuis qu'Emmanuel Macron a obtenu la majorité absolue pour ses marcheurs, François Bayrou n'est plus l'homme-clé, il est sur un siège éjectable », soulignait Bernard Stéphan de La Montagne.

Mais « peut-on se séparer de Bayrou sans en faire un adversaire politique, maintenant qu'il s'apprête à disposer d'un coquet groupe à l'Assemblée ? C'est tout l'enjeu », se demandait Cécile Cornudet dans Les Échos.

07h56: Ces accusations d'emplois fictifs ont déjà contraint la ministre des Armées Sylvie Goulard, qui fut adhérente du MoDem, à démissionner mardi pour se défendre.

Elle pourrait être imitée par Marielle de Sarnez (Affaires européennes), également visée par l'enquête, et dont 41% des personnes interrogées souhaitent son départ.

07h51: François Bayrou annonce qu'il ne fera pas partie du prochain gouvernement (AFP)

07h03: Alors que la composition du nouveau gouvernement d'Edouard Philippe doit être annoncée ce mercredi, une majorité de 57% de Français ne souhaite pas le maintien de l'actuel garde des Sceaux, empêtré dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, au sein du prochain gouvernement, selon un sondage Harris interactive pour RMC et Atlantico diffusé mercredi.

Seuls 32% des sondés souhaitent le maintien de Bayrou, mis sous pression depuis l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "abus de confiance et recel" visant à déterminer si le MoDem qu'il préside a employé des collaborateurs aux frais du Parlement européen.

.



François Bayrou prend la parole : "Nous n... par morandini