Sacré trois fois meilleur acteur aux Oscars, l'acteur Britannique Daniel Day-Lewis annonce qu'il met un terme à sa carrière

08:00

Sacré trois fois meilleur acteur aux Oscars, le Britannique Daniel Day-Lewis a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière d'acteur.

"Une décision personnelle". Daniel Day-Lewis "ne travaillera plus comme acteur", a déclaré sa porte-parole Leslee Dart, dans un communiqué cité par le magazine américain spécialisé Variety mardi.

L'anglo-irlandais de 60 ans, considéré comme l'un des acteurs les plus doués de sa génération, "est immensément reconnaissant envers tous ses collaborateurs et le public depuis tant d'années.

Il s'agit d'une décision personnelle et ni lui, ni ses représentants ne feront de commentaires", poursuit-elle.

Fils du célèbre poète britannique Cecil Day-Lewis, l'acteur aux yeux clairs né à Londres en avril 1957 a commencé sur les planches dans les années 1970 avant de se tourner vers le cinéma au début de la décennie suivante.

En 1985, il s'impose successivement avec des seconds rôles dans My beautiful laundrette où il joue un jeune homosexuel anglais et Chambre avec vue.

Après L'insoutenable légèreté de l'être en 1987 face à Juliette Binoche, adaptation du roman éponyme de Milan Kundera, il sidère les cinéphiles avec sa performance de paraplégique dans My left foot.

Suivent Le dernier des Mohicans (1992), Le temps de l'innocence, film d'époque de Martin Scorsese face à Michelle Pfeiffer (1993), et Au nom du père (1993), où il donne une interprétation bouleversante d'un Irlandais accusé à tort d'un attentat de l'IRA. Il joue avec Di Caprio dans Gangs of New York.

Il enchaîne avec Le boxeur en 1997, puis il tourne le dos au cinéma et devient apprenti cordonnier en Italie, renouant avec son amour de jeunesse pour le travail manuel et l'ébénisterie. Leonardo DiCaprio réussira cependant à le ramener devant la caméra pour Gangs of New York, nouvelle collaboration avec Scorsese (2002), où il se glisse dans la peau du terrifiant "Bill le Boucher".

Son dernier film, dans lequel il retrouve le metteur en scène Paul Thomas Anderson, doit sortir fin décembre aux États-Unis.

Il y incarne un couturier évoluant dans la haute société londonienne des années 1950.

.

.



L'énorme cafouillage de cette nuit aux Oscars... par morandini