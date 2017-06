Capucine Anav annonce à son tour son départ de "Touche pas à mon poste" sur C8

17:32

Après Thierry Moreau, Enora Mala­gré, Danielle Moreau, c'est une autre chroniqueuse qui annonce son départ de "Touche pas à mon poste" sur C8.

C'est dans une interview accordée au site de Gala que Capucine Anav annonce qu'elle quittera l'émission à la fin de la saison.

«Je préfère arrê­ter TPMP avant de souf­frir de mon image!», explique-t-elle.

Avant de confier être lassée de son rôle de «blon­dasse ingé­nue» .

«Je suis naïve mais je ne suis pas débile. Une saison c’était bien, je me suis amusé et j’ai beau­coup appris mais il est temps pour moi de passer à autre chose.», a-t-elle poursuivi.

Et d'ajouter: «C’était mon rêve de bosser avec Cyril et mon rêve s’est réalisé mais je pense qu’à 26 ans il est temps pour moi d’arrêter. Peut-être parce que je me sens pas à la hauteur aussi(…). J’ai pris ma déci­sion après quelques discus­sions avec Cyril. On était d’ac­cord sur le fait que sur certaines émis­sions, j’avais un peu du mal à trou­ver ma place.»

TPMP: Capucine inverse les boîtes pour obtenir... par morandini