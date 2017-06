NRJ12 lance une nouvelle émission de dating présentée par Tatiana-Laurence et Xavier Delarue en prime le mercredi 12 juillet

17:12

Undressed, la nouvelle émission de dating arrive le mercredi 12 juillet à 20h55 sur NRJ12.

Véritable phénomène en Italie, le programme a été adapté dans de nombreux pays.

Et si les rencontres commençaient par la fin… Des célibataires qui ne se sont jamais rencontrés ont accepté de vivre une expérience unique pour peut-être, enfin, trouver le grand amour.

Lors de deux soirées spéciales, sept duos vont faire connaissance sous vos yeux et vivre des rendez-vous pas comme les autres. Chaque couple va se retrouver en tête-à-tête dans une pièce avec pour seul décor un écran et un lit. Une fois en sous-vêtements, face à eux, l’écran diffusera des images personnelles qui les feront réagir et leur permettront d’apprendre à se connaître.

Seront-ils gênés ? Seront-ils surpris ? Seront-ils émus ? Des affinités vont-elles se créer ? Tomberont-ils amoureux ? Un moment intense où se mêleront des sentiments multiples.

Au bout d’une heure, ils devront choisir : rester sur le lit et poursuivre leur histoire ou quitter l’expérience à nouveau célibataire. Entre désir et peur de l’inconnu, cette décision pourrait bien changer le cours de leur vie…

L'émission sera présentée par les anciens candidats de Secret Story Tatiana-Laurence et Xavier Delarue et sera diffusée en prime le mercredi.



NRJ12 lance une nouvelle émission de dating... par morandini