NT1 lancera une nouvelle émission avec deux experts immobiliers venant en aide à des familles le mardi 11 juillet à 21h

16:33

Le mardi 11 juillet prochain, à 21h00, NT1 diffusera une nouvelle émission, baptisée "L'adresse idéale".

Adapté du succès anglais diffusé depuis 2000 « Location, Location, Location », NT1 vous propose de suivre deux experts immobiliers qui mettent leurs compétences et leurs réseaux au service de familles pour les aider à dénicher.

Pour eux, il y a 3 règles à respecter en immobilier : l’emplacement, l’emplacement et l’emplacement !

A chaque épisode, Marie-Philomène Millat et Frédéric Riboni, deux experts immobiliers, vont débarquer dans une région différente et aller à la rencontre de deux familles exigeantes et aux problématiques très différentes.

Leur objectif : les accompagner dans ce projet important et ce changement de vie tant espéré que certaines familles attendent depuis des mois, voire des années, en vain.

Après avoir réuni tous les critères, les experts iront chercher la ville, le quartier, la rue qui, selon eux, correspond le mieux aux besoins de ces clients. En cours de recherche, ils se retrouveront pour échanger et se conseiller.

Avec un œil extérieur, ils pourront ainsi s’entraider pour tenter de conclure la vente !

A seulement 28 ans, Marie-Philomène Millat fait partie des meilleurs agents de son réseau. D’une ténacité impressionnante, elle ne renonce jamais tant qu’elle n’a pas déniché l’adresse idéale.

Frédéric Riboni a déjà 15 ans d’expérience. Son diplôme d’agencement en espace intérieur lui permet d’envisager les biens qu’il visite avec un œil différent. Également conseiller en gestion de patrimoine, il n’est jamais à court d’idées pour accompagner ses clients.

