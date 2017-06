Découvrez les premières images du "Grand bêtisier de l'été" diffusé ce soir à 21 heures sur TMC - VIDEO

16:11

Pour fêter l'arrivée de l'été, TMC propose ce soir dès 21 heures un grand bêtisier présenté par Vincent Cerutti.

Au programme de cette soirée 100% inédite : M.Pokora au top de sa forme dans The Voice, les moments les plus drôles de Quotidien avec Yann Barthès, et tous les héros des jeux télé de cette saison.

Mais aussi Franck Dubosc, Jarry et Nicolas Canteloup incontrôlables, ainsi qu'Arthur, Nikos et tous les animateurs en roue libre !

Le bêtisier inédit de Raid Dingue avec Dany Boon, et pour fêter les 50 ans de carrière de Jean-Pierre Foucault, des moments d'anthologie jamais revus depuis leur diffusion !

Sans oublier les "offs" des tournages des séries : Les Mystères de l'amour, Nos chers voisins, Joséphine Ange Gardien...

les premières images.



GRAND BETISIER FETE L'ETE de TMC ce soir à 21h par morandini