EN DIRECT - Champs-Elysées: Un véhicule fonce sur les gendarmes - L'homme fiché S, est décédé - Opération de police en cours dans l'Essonne

20h57: Selon BFMTV, le suspect avait un permis de port d'armes

20h05: Selon le Parisien, une opération de police est en cours dans l'Essonne.

Un périmètre de sécurité a été mis en place autour d'un pavillon où aurait séjourné Adam D., 31 ans, l'automobiliste qui a percuté un véhicule de gendarmerie au volant d'une Mégane à l'intérieur de laquelle on a retrouvé deux bonbonnes de gaz et au moins un fusil d'assaut, sur les Champs-Elysées, à Paris.

Ce pavillon de banlieue, au Plessis-Pâté (Essonne), avec un étage et un garage en sous-sol serait fréquenté par des membres de la famille de l'auteur de la tentative d'attentat, fiché S. et mort malgré l'intervention des gendarmes qui l'ont extrait de sa Megane en feu.

17h57: Le Premier Ministre Edouard Philippe réagit sur Twitter:

17h25: Le Ministre de l'Intérieur Gérard Collomb confirme que le conducteur du véhicule est décédé

17h24: Gérard Collomb évoque une "tentative d'attentat"

17h10: Le conducteur est âgé de 33 ans, fiché S, une Kalachnikov a été retrouvée dans sa voiture (Info BFMTV)

17h05: Le Ministère de l'Intérieur confirme que l'individu qui a percuté un fourgon de Gendarmerie sur les Champs-Elysées a été neutralisé

16h54: Selon BFMTV, dans le véhicule se trouvait une bonbonne de gaz, des armes et des cartouches

16h49: Le conducteur du véhicule" est très probablement décédé" , selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur

16h47: Eric Favereau, journaliste à Libération, était présent sur les lieux, et raconte ce qu'il a vu: "Des gendarmes sortent des véhicules. Et là, je vois une implosion dans l'habitacle du véhicule à l'arrêt, avec un jet de flamme qui sort. Les gendarmes se précipitent dans leur camion pour prendre des outils et cassent les vitres de la voiture. Un motard les aide. Ils arrivent à ouvrir la voiture, qui est toujours en feu. Ils sortent un homme et ils le tirent jusqu'au sol pendant que d'autres utilisent des extincteurs".

16h42: La section antiterroriste du parquet de Paris ouvre une enquête confiée à la DGSI

16h38: la station de métro Champs-Elysées Clémenceau est fermée par mesure de sécurité

16h37: "Situation maîtrisée, pas de blessé parmi les forces de l'ordre et le public", écrit la préfecture sur Twitter

16h33: Le conducteur "grièvement blessé", une arme découverte sur lui (source proche dossier)

16h29: Les autorités évoquent un "acte volontaire" (BFMTV)

16h19: Personne n'a été blessé , précisent les autorités

16h15: Le véhicule est en feu, le conducteur a été arrêté et placé en garde à vue

16h13: Une camionnette de gendarmes a été percutée par une voiture.

16h11 : Des témoins affirment avoir vu une voiture en flammes.

16h09 : Une intervention de police est en cours sur les Champs-Elysées à Paris. La préfecture recommande d'éviter le secteur



