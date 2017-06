Amanda Lear révèle avoir été victime d'un burn-out et annule toutes les représentations de sa pièce de théâtre

13:01

Amanda Lear s'est confiée à Libération et révèle avoir fait "un burn-out".

Sur les conseils de son médecin, la chanteuse et actrice a annulé toutes les dernières représentations de sa pièce "La Candidate" et assure que "l'envie est finie".

D'après nos confrères, l'ancienne égérie de Salvador Dali reste dans sa résidence des Bouches-du-Rhône, à Saint-Rémy-de-Provence.

Entourée de onze chats, elle peint, elle lit et regarde la télé.

Rien d'inquiétant niveau santé donc, mais un très gros coup de fatigue :

"Je viens de faire ce qu’on appelle un burn-out. Un petit burn- out, mais quand même. Brusquement, le corps en a marre. Brusquement, on n’a plus envie" a-t-elle affirmé à Libération.

En octobre dernier, Amanda Lear confiait sur le plateau de l'émission Actuality son épuisement : " J’en ai marre. Il est temps de jouir un peu de la vie, de m’oc­cu­per de ma maison, de mes chats, de mes oliviers..."



