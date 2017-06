TF1 décide d'arrêter son programme d'humour "Nos chers voisins" et casse même le décor de la série... Regardez

12:03

Les acteurs de la série de TF1, "Nos chers voisins" annoncent que le programme court ne reviendra pas sur la Une.

TF1 a décidé après 5 ans de diffusion de mettre fin à ce programme qui réalisait pourtant de belles audiences dans sa version courte après le JT, mais également lors des spéciales qui étaient diffusées en prime.

Jean-Baptiste Shelmerdine et Joy Esther ont confirmé cette information lors d'une interview au site PureBeak.

Jean-Baptiste Shelmerdine avait déjà annoncé cette nouvelle la semaine dernière sur son compte Instagram en publiant une photographie du décor en train d'être démonté et ce texte:

"C'est triste un décor quand il est démonté... #5ans #NosChersVoisins #amitiés #serie #ncv #comedies #rigolos ...

Vous voudriez que ça devienne un film vous?

Ps: la diffusion continue, mais pour nous, vu le décor, c'est bel et bien fini)... En route pour de nouvelles aventures!"

Réalisée par Stephan Kopecky, Gérard Pautonnier, Denis Thybaud, Pierre Leix-Cote et Emmanuel Rigaut et coproduite par Aubes Productions et Ango Productions,la série est diffusée depuis le 4 juin 2012, à 20 h 40 sur TF1.

.

.



Issa Doumbia a perdu 23 kilos par morandini