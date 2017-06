TF1 reconduit le sulfureux Patrick Buisson, qui arrivait à la fin de son mandat, à la tête de la chaîne Histoire

11:31

Patrick Buisson vient d'être reconduit à la tête de la tête de la chaîne Histoire .

Selon BFM Business , son mandat, qui se terminait, a été renouvelé pour une année supplémentaire par l'assemblée générale d'Histoire SAS, le 10 avril dernier.

Nos confrères indiquent que Patrick Buisson - entré dans le groupe TF1 en 1999 - est reconduit tous les ans par TF1.

"Le statut juridique de la chaîne Histoire, qui est une société par actions simplifiée, n'impose pas d'âge limite à son directeur général. Et Patrick Buisson, qui vient d'avoir 68 ans, n'a pas atteint la limite d'âge [fixée par le régime général] pour exercer son mandat de directeur général", explique la chaîne.

Pour mémoire, en 2014, la presse révélait que Patrick Buisson enregistrait ses interlocuteurs à leur insu.

Un an plus tard, il était mis en examen pour "recel de favoritisme", "abus de biens sociaux" et "détournement de fonds publics" après les sondages commandés par l'Elysée sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

.



L'invité surprise de l'émission politique sur... par morandini