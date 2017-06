Audiences Prime: Seulement 300.000 téléspectateurs d'écart entre "50 Mn Inside" sur TF1 et Nagui sur France 2

09:36

Peu de monde en access, hier, devant les chaînes de télé, résultat de petits scores pour tout le monde.

TF1 est faible avec 50 Mn Inisde qui doit se contenter de 1.772.000 personnes soit 15,% de part de marché alors que Nagui est à 1.448.000 téléspectateurs, soit à peine 300.000 personnes d'écart entre les deux chaînes.

Du côté des talk-show, Ardisson était plus court sur C8 en raison du foot et doit se contenter de 829.000 personnes et 6% alors que C l'hebdo est faible à 511.000 personnes et tombe à 250.000 pour sa deuxième partie après 20h.