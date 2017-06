A midi, pour fêter l'été, le premier blog média de France, jeanmarcmorandini.com va changer. Soyez le 1er à le découvrir...

Le 21 juin, pour fêter l'été, le premier blog média de France, jeanmarcmorandini.com va changer !

Faites chauffer vos ordinateurs, nous allons vous proposer un nouveau look plus moderne et plus agréable.

Une fois de plus, nous allons innover pour vous donner encore plus d'infos, plus de vidéos et une façon nouvelle et plus accessible de nous lire !

Devançant son principal concurrent de plus d'un million de visiteurs uniques, jeamarcmorandini.com se doit de toujours innover pour vous surprendre !

Rendez vous mercredi 21 juin pour le nouveau look sur vos écrans et à la rentrée une nouvelle application plus innovante que jamais !

Et surtout merci pour votre fidélité :

