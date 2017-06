"Premier rendez-vous" est tombé à 720.000 téléspectateurs hier à 17h - TF1 déprogramme l'émission dès lundi

12:36

Après seulement une semaine de programmation, TF1 est forcé de constater l'échec d'audience son émission "Premier rendez-vous" qui est tombé hier à 720.000 téléspectateurs.

L'émission sera donc remplacée dès lundi par "4 mariages et une lune de miel", le programme qui occupait la case jusque là.

L'émission était présentée ainsi par la Une:

En France, des millions de célibataires cherchent le Grand Amour et rêvent de trouver la personne qui fera battre leur cœur !

Cette semaine, le restaurant de « Premier rendez-vous et plus si affinités » ouvre ses portes à des célibataires pour une expérience inédite : celle d’un dîner en tête-à-tête avec une personne inconnue choisie selon leurs propres critères.

Ce restaurant n’est pas un restaurant comme les autres puisqu’il est truffé de caméras discrètes pour une immersion complète au cœur de ces premières rencontres.

Ici, chaque personne est célibataire, chacune pleine d’espoir, à la recherche de l’Amour.

De 20 ans à 80 ans, venus des quatre coins de France, ces duos vont vivre le dîner le plus éprouvant de toute leur vie.

Coups de foudres ou silences gênés, maladresse ou séduction affirmée, émoi ou déception…tous les cas de figures sont possibles !



First Dates - Channel 4 par morandini