L'homme en garde à vue qui a agressé NKM est Vincent Debraize, 55 ans, maire de Champignolles dans l'Eure selon RTL

13:33

Un homme a été interpellé pour l’agression de Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate LR aux législatives dans la 2e circonscription de Paris.

L'homme de 55 ans a été placé en garde à vue ce matin pour "violences volontaires sur personne chargée d'une mission de service public".

Selon RTL, l'agresseur s'appelle Vincent Debraize.

Âgé de 55 ans, il est maire de Champignolles, village de 41 habitants dans le département de l'Eure.

Réélu en 2014, ce dernier est maire sans étiquette. C'est lui qui a téléphoné aux forces de l'ordre alors que sa photo avait été largement diffusée depuis jeudi.

Par l'intermédiaire de son avocat, ce dernier a donc fait savoir qu'il était disponible.

La candidate aux législatives a été violemment prise à partie tandis qu'elle tractait sur un marché jeudi 15 juin.

NKM affaiblie et fatiguée s'est présentée face à la presse ce vendredi , et a aussi tenu à immédiatement rassurer sur son état de santé.

"Je vais mieux, mais j'ai encore besoin de quelques temps pour récupérer", a-t-elle ainsi déclaré d'emblée à sa sortie de l'hôpital, au lendemain de son agression, survenue alors qu'elle distribuait des tracts sur le marché Maubert, à Paris.

"Tout se passe en moins d'une minute voire même en moins de trente secondes, raconte Geoffroy Van Der Hasselt de l'AFP, qui a photographié l'agression.

Ça va très très vite, moi je suis assez loin donc je ne réalise pas tout de suite ce qui est en train de se passer.

C'est dans un réflexe que j'ai fait les photos, et c'est après que je me rends compte que c'est grave et qu'elle reste vraiment inanimée, qu'elle est vraiment inconsciente."

L'agression de NKM à Paris par morandini