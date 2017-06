Affaire Gregory: Les habitants d'Aumontzey, commune des Vosges où vivent les membres de la famille Villemin, sous le choc

07:46

Les habitants d'Aumontzey la petite commune des Vosges où vivent les membres de la famille Villemin étaient partagés vendredi après l'annonce de l'implication de proches parents du petit Grégory dans la mort de l'enfant en 1984.

Plus de trente ans après le drame, les enquêteurs sont revenus mercredi à Aumontzey pour entendre les parents de Jean-Marie Villemin, le père de l'enfant, et ont interpellé un de ses oncles, Marcel Jacob, 71 ans, son épouse Jacqueline, 72 ans, et Ginette Villemin, 61 ans, veuve de son frère Michel, remise en liberté le lendemain.

La mère, Monique Villemin, 85 ans, et la tante, Jacqueline Jacob, sont soupçonnées d'être les auteures des lettres anonymes de menaces et de revendication du meurtre de l'enfant de 4 ans, retrouvé, pieds et poings liés dans la Vologne, la rivière qui coule dans la vallée.

"C'est pas vrai, c'est pas possible, ce sont des gens biens, personne ne peut leur reprocher quoi que ce soit. Ce sont des gens charmants", s'insurge, sidéré, un des voisins des grands-parents Villemin.

Mais tout le monde ne partage pas cette incrédulité. Non loin de là, un habitant, soucieux comme tous les Asmontains de préserver son anonymat, est convaincu du contraire.

"Ah, enfin, on marche vers la vérité. On va savoir qui c'est. Et que la grand-mère soit dans le coup, ça m'étonne pas.

Elle a jamais pu supporter la Christine (la mère de Grégory NDLR). Et ça m'étonne pas, parce que le juge était convaincu de l'innocence de Christine et elle, la grand-mère, elle voulait qu'il oriente son enquête vers la mère", soutient-il. Toutes les haines familiales entourant ce drame expliqué comme une vengeance dans les lettres d'un mystérieux corbeau remontent après ce spectaculaire rebondissement dans l'enquête.

Marcel Jacob et Michel Villemin étaient très liés à Bernard Laroche, premier suspect dans l'affaire, libéré puis tué en 1985 par Jean-Marie Villemin, son cousin.

Au lendemain du placement en garde à vue du couple Jacob, le procureur général de Dijon, Jean-Jacques Bosc, a déclaré que les "les investigations montr(ai)ent que plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime", tout en ajoutant ne pas savoir "qui est l'auteur" de l'homicide.

Un des voisins du couple, dont la maison mauve située à l'orée du bois est close depuis leur interpellation, s'insurge: "Comment ils peuvent dire ça aujourd'hui?"

"Moi, la justice, j'y crois. Mais à ça, j'y crois pas, mais alors pas une seule seconde", ajoute-t-il. "C'est énorme ce que vous me dites là", confie une autre riveraine.

"Et je vais vous dire, ça m'étonne pas qu'ils soient impliqués. Je l'ai toujours senti, mais j'ai jamais rien voulu dire. Vous comprenez, ici tout le monde connaît tout le monde et un mot de travers peut vous mettre au pilori du village". Un autre voisin confie partager ce sentiment, mais il refuse d'en dire plus.

D'autres se disent excédés par ce retour dans l'actualité et montrent une certaine agressivité.

"Ce que j'en pense, je vous le dirai pas", répond ainsi un voisin des Jacob.

"Vous perdez votre temps ici. Ne me posez pas de question, je vous répondrai pas".

Aumontzey est à nouveau divisé entre les partisans des personnes interpellées et leurs détracteurs.

Mais selon un notable du village "ce n'est pas encore demain que les langues vont se délier entièrement".

